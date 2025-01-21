Боевая охранница тульского супермаркета в прошлом сама была судима за кражи 

Напомним, в редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа. По их словам, в одном из сетевых супермаркетов на улице Пузакова сотрудница магазина систематически оскорбляет и избивает людей. Судя по всему, исключительно тех, кто попадается на мелких кражах.

По информации Myslo, поборница продуктового порядка сама оказалась ранее неоднократно судимой за кражи. В первом случае 55-летняя женщина отделалась исправительными работами сроком на 1 год с удержанием 15% из заработной платы. А во втором приговор был более серьезным — 1 год колонии общего режима. После отбытия наказания за женщиной был установлен административный надзор — его срок истек только в 2024 году.

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