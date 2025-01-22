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В 2024 году в Тульской области дети чаще попадались на мошенничестве и реже — на кражах

В 2024 году в Тульской области дети чаще попадались на мошенничестве и реже — на кражах

Также были случаи совершения несовершеннолетними убийств.

О преступлениях, совершенных несовершеннолетними в 2024 году, руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов рассказал на пресс-конференции.

Всего было возбуждено 49 уголовных дел в отношении несовершеннолетних преступники преступников. Годом ранее — 43.

Подростки в 2 раза больше, чем в 2023-м, совершили грабежей и разбоев: 12 уголовных дел, мошенничеств — 12 (ранее 9), два уголовных дела возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и три — по факту убийств. Годом ранее по двум последним статьям уголовных дел не возбуждалось.

Снизилось количество краж — с 28 до 20 уголовных дел.

Всего за 2024 год сотрудниками СУ было завершено расследование более 1000 уголовных дел, рассмотрено более 2000 обращений, принято на личном приеме свыше 2500 граждан. С положительной стороны были отмечены следственные отделы по Центральному району города Тулы, по Зареченскому району города Тулы, по городу Донскому и Новомосковску.

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