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В Алексине пожарные спасли из горящего дома пять человек
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Алексине пожарные спасли из горящего дома пять человек

К счастью, никто не пострадал.

В Алексине возгорание произошло в квартире на 4-м этаже многоквартирного жилого дома на улице 50 лет Октября в микрорайоне Бор. Пожар был ликвидирован на 5 квадратах. От МЧС России работали 7 человек, привлекалось 3 единицы техники.

Пожарные спасли пять человек. Пострадавших нет. 

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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Автор:
сегодня, в 10:06 0
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