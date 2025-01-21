В Алексине пожарные спасли из горящего дома пять человек

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Алексине возгорание произошло в квартире на 4-м этаже многоквартирного жилого дома на улице 50 лет Октября в микрорайоне Бор. Пожар был ликвидирован на 5 квадратах. От МЧС России работали 7 человек, привлекалось 3 единицы техники.



Пожарные спасли пять человек. Пострадавших нет.



Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.