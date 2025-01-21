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Где можно будет чипировать собак в Тульской области

Где можно будет чипировать собак в Тульской области

Председатель комитета ветеринарии региона рассказала о проекте постановления правительства, касающегося введения новых требований к содержанию животных.

Главный ветеринарный инспектор Тульской области Светлана Селезнева пояснила, что проект документа разработан и находится на стадии утверждения.

Предполагается, что регистрация животных будет проводится в два этапа:

  1. Присвоение буквенно-цифрового номера путем введения чипа.
  2. Внесение информации о животном и его владельце в информационную систему.

— Для получения услуги регистрации владельцы должны будут обратиться в структурное подразделение Тульского объединения ветеринарии по месту жительства. Структурное подразделение нашего объединения есть в каждом муниципальном образовании, — пояснила Светлана Селезнева.

В 2025 году сотрудники ветнадзора будут обходить домовладения, расположенные в сельских территориях, и предлагать жителям бесплатно чипировать домашних собак. Предполагается, что с 2026 года эта услуга будет платной. Возможная стоимость пока не определена. 

Она отметила, что регистрации будут подлежать все собаки, содержащиеся на территории Тульской области: приобретенные и ввезенные должны быть чипированы в течение 2 недель, щенки — в течение трех месяцев с момента рождения.

До вступления этих требований в силу предусмотрен переходный период. В течение 2025 года владельцы животных смогут в спокойном режиме обратиться в ветстанцию и провести регистрацию животного. Пока документ еще находится на рассмотрении. Ожидается, что до конца февраля он будет принят. После этого будут названы более точные сроки начала регистрации животных.

— Мы считаем, что регистрация животных повысит уровень ответственности владельцев животных, сократит количество брошенных животных, а также поможет в поиске потерявшихся, — считает главный ветеринарный инспектор.

Также чипирование позволяет контролировать ввоз животных из других регионов.

— Некоторое время назад был случай, когда волонтером в Тульскую область была ввезена кошка, которая укусила его, а также нового владельца. В последствии у нее было диагностировано бешенство. Наш регион является на данный момент благополучным по бешенству животных. Эта мера направлена на сохранение этого благополучия, — пояснила Светлана Селезнева.

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сегодня, в 16:28 +2
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