Обновленное здание бывшего ДКЖ откроется 24 января

Фото Тульского областнго центра молодежи

Здание 1934 года постройки последний раз ремонтировалось в 1955-м.

В конце 2022 года правительство заключило контракт на капремонт бывшего ДК железнодорожников (теперь областной центр молодежи). Работы уже завершены, первые мероприятия в обновленном здании состоятся 24 января, в День студента.

Бывший ДКЖ полностью отреставрирован: в нем укрепили фундамент, утеплили и оштукатурили стены, заменили окна, инженерные системы. Исторические детали помещений бережно сохранили — например, лепной декор на потолке полностью восстановлен в первозданном виде.

В Центре отроют три мультимедийных лектория, два танцевальных зала, игровое пространство, концертный зал на 800 человек, арт-кафе, галереи современного искусства в колонном зале.

На базе Тульского областного центра молодежи будет работать штаб Движения Первых, ресурсный центр по развитию добровольчества, отдел стратегических направлений по работе с молодежью, областной проектный офис, медиацентр «SММотри», арт-резиденция «ДКЖ — фабрика креатива» и др.

— Открытие обновленного учреждения стало возможным благодаря поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Здание соответствует современным запросам молодых людей. Центр объединит молодежь нашего региона и, уверен, станет любимым местом для общения, развития и интересного времяпрепровождения в кругу ровесников и единомышленников, — отметил директор Тульского областного центра молодежи Вячеслав Родионов.

Обновление материально-технической базы в Центре состоялось благодаря победе Тульской области на Всероссийском конкурсе программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» и в рамках национального проекта «Образование».