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В Туле зафиксированы случаи заболеваемости гриппом А и В
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле зафиксированы случаи заболеваемости гриппом А и В

За неделю зарегистрировано 11 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, среди которых 2 случая гриппа А (H1N1) и 3 случая гриппа В.

По данным областного Роспотребнадзора, в целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области благополучная. Однако в регионе начался рост заболеваемости ОРВИ и активная циркуляция вирусов гриппа.

— На прошлой неделе было зарегистрировано 11 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, среди которых 2 случая гриппа А (H1N1), 3 случая гриппа В, — отметили в ведомстве.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 2959 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидпорог, но уже выше уровня прошлой недели на 58%. Прирост заболеваемости в основном среди взрослых на 60% и детей в возрасте 7-14 лет на 70%.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ.

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Фотограф:
сегодня, в 16:48 0
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