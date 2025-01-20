В Тульской области появится новый промышленный технопарк «Рассвет»

Фото Алексея Пирязева. В тексте использовано фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он откроется в поселке Иншинском. Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева 20 января.

Губернатор отметил, что правительство региона постоянно создает доступные условия для размещения высокотехнологичных производств и бизнеса, в том числе промышленных технопарков.

По словам министра промышленности и торговли Тульской области Николая Еланцева, в регионе активно работают четыре частных технопарка: «Первомайский» компании «Щекиноазот», «Пластик» в Узловой, «Комбайнмашстрой» в Туле и «Тульский промышленный технопарк».

Промышленный парк «Первомайский» — это комплекс с готовыми производственными, офисными и складскими площадями, развитой инфраструктурой и всеми необходимыми коммуникациями для размещения практически любого производства площадью около 100 тыс. кв. м. За период работы парка создано более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест, размещено 17 производств.

Технопарк «Пластик» ориентирован на химические производства. В него инвестировано более 3 млрд рублей, создано 500 высокопроизводительных рабочих мест. За последние несколько лет площадка существенно нарастила промышленную территорию и инфраструктуру, привлекла новых резидентов, которые вступают в кооперацию с основным химическим производством предприятия. В рамках развития технопарка планируется построить дополнительные производственно-складские помещения общей площадью более 18,5 тыс. кв. м.

Специализация резидентов технопарка «Комбайнмашстрой» — производство электрооборудования, пластиковых труб и фурнитуры, высокоточное литье, металлообработка.

В связи с расширением производства и увеличением площади производственных помещений для нужд новых резидентов планируется создать промышленный технопарк «Рассвет».

Он станет единственной в России инновационной производственной и деловой площадкой радиоэлектронной промышленности в сфере реабилитации слабослышащих и защиты слуха. Инициаторы проекта — ООО «Аурика» и АО «КБ Прибой», специализирующиеся на производстве и разработке средств реабилитации для слабослышащих, средств защиты слуха в военных и гражданских целях.

Сейчас на объекте проводятся проектно-изыскательные работы, разрабатывается мастер-план и концепция будущего технопарка. Прорабатывается возможность его включения в реестр Минпромторга РФ. В 2025 году планируется провести региональный отбор для подачи заявки на федеральный конкурс. Кроме того, прорабатывается возможность получения субсидии для Тульского промышленного технопарка.

Глава региона поручил Николаю Еланцеву держать вопрос создания нового технопарка на постоянном контроле. Он отметил, что Тульская область несколько лет входит в топ-5 российского рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

— В технопарках инвесторы могут запустить производство всего за полгода. Без готовой инфраструктуры этот процесс может затянуться на 2-3 года. Поэтому бизнес при выборе места для запуска нового завода отдаст предпочтение региону, в котором имеются для этого благоприятные условия и где не надо все строить с нуля. Развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам — непосредственное поручение Президента России Владимира Путина, — подчеркнул Дмитрий Миляев.