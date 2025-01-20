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В Донском водитель Lada сбил 12-летнего пешехода
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Донском водитель Lada сбил 12-летнего пешехода

Мальчика с травмами госпитализировали.

Авария случилась 17 января на улице Герцена в Донском. 56-летний водитель за рулем Lada сбил пробегающего вне пешеходного перехода 12-летнего мальчика.

С травмами его госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

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Автор:
сегодня, в 15:16 0
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