В Донском водитель Lada сбил 12-летнего пешехода

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Мальчика с травмами госпитализировали.

Авария случилась 17 января на улице Герцена в Донском. 56-летний водитель за рулем Lada сбил пробегающего вне пешеходного перехода 12-летнего мальчика.

С травмами его госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.