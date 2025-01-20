В Донском водитель Lada сбил 12-летнего пешехода

Авария случилась 17 января на улице Герцена в Донском. 56-летний водитель за рулем Lada сбил пробегающего вне пешеходного перехода 12-летнего мальчика.
С травмами его госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Мальчика с травмами госпитализировали.
Авария случилась 17 января на улице Герцена в Донском. 56-летний водитель за рулем Lada сбил пробегающего вне пешеходного перехода 12-летнего мальчика.
С травмами его госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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