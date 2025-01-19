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«Проголосуй в детском конкурсе. Это мои!»: туляков предупредили о мошенничестве в telegram c помощью голосований

«Проголосуй в детском конкурсе. Это мои!»: туляков предупредили о мошенничестве в telegram c помощью голосований

Жителей предупреждает Управление киберполиции.

«Привет! Если не сложно, проголосуй в детском конкурсе. Это мои!» — так начинается обычно сообщение в telegram от знакомого вам контакта, который давно не был онлайн. В конце сообщения — ссылка якобы на конкурс. Однако на самом деле она ведет на фишинговый ресурс. Нажали — потеряли доступ к аккаунту.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД (киберполиция) предупреждает: это очередная мошенническая схема. Будьте бдительны, не переходите по сомнительным ссылкам.

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