«Проголосуй в детском конкурсе. Это мои!»: туляков предупредили о мошенничестве в telegram c помощью голосований

«Привет! Если не сложно, проголосуй в детском конкурсе. Это мои!» — так начинается обычно сообщение в telegram от знакомого вам контакта, который давно не был онлайн. В конце сообщения — ссылка якобы на конкурс. Однако на самом деле она ведет на фишинговый ресурс. Нажали — потеряли доступ к аккаунту.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД (киберполиция) предупреждает: это очередная мошенническая схема. Будьте бдительны, не переходите по сомнительным ссылкам.