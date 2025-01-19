В Тульской области бригада скорой помощи вытащила пенсионера с того света

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Сейчас жизнь 71-летнего мужчины вне опасности, он находится под наблюдением медиков.

В Донском 71-летний пенсионер позвонил в скорую помощь с жалобами на нехватку воздуха. На дом к мужчине оперативно прибыла бригада Тульского центра медицины катастроф – фельдшеры Андрей Конев и Наталья Будникова.

У пациента были диагностирован острый коронарный синдром. Его состояние резко ухудшилось – пенсионер потерял сознание, не мог самостоятельно дышать и находился на грани жизни и смерти.

Благодаря грамотно проведённой медиками реанимации сердцебиение мужчины было восстановлено, пациент смог дышать самостоятельно. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.