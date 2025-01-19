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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил туляков с Крещением
Фото Алексея Пирязева

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил туляков с Крещением

Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне или Богоявление.

«Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Крещением Господним!

Этот светлый праздник объединяет верующих в искреннем стремлении к духовному очищению и обновлению, пробуждает в людях добрые помыслы, вдохновляет на благие свершения.

Он напоминает всем нам о том, как важно заботиться о ближних, проявлять милосердие, сострадание и человеколюбие.

Пусть это праздничное время наполнит наши души радостью и теплотой, а крещенская вода придаст жизненных сил и укрепит здоровье.

Желаю вам благополучия, крепости духа и всего самого доброго!

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев».

 

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сегодня, в 09:05 +2
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