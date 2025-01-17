Кого из туляков могут вызвать в суд в качестве присяжных: пофамильный список

Фото Артёма Жильцова

Перечень кандидатов в присяжные заседатели актуален до 31 мая 2026 года.

На сайте нормативных правовых актов города Тулы опубликован список кандидатов в присяжные заседатели. Они формируются путём случайной выборки, поэтому для кого-то наличие его фамилии в этом документе может оказаться большой неожиданностью.

Список будет актуален до 31 мая 2026 года – это значит, что любого человека, чья фамилия присутствует в файле, могут вызвать для участия в судебном заседании.

Присяжные выносят вердикты по уголовным делам различной степени тяжести, за исключением процессов, в которых подсудимые не достигли 18 лет, либо по преступлениям, за совершение которых грозит пожизненное лишение свободы.