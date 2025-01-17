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Синоптики назвали причину аномального тепла в Центральной России
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики назвали причину аномального тепла в Центральной России

Почему в январе установилась весенняя погода?

Причина аномального тепла в Центральной России– в необычной активности атлантических циклонов. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос». Как правило, в зимний период океанические вихри пробиваются в нашу страну в среднем 3–4 раза в месяц, принося эпизодические оттепели. Но сейчас они идут один за одним, почти не давая россиянам передышки.

Что касается Тулы, первая декада января по температурным показателям схожа с 2018 годом. Середина месяца — с 2015 и 2020 годами. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра. Говорить о каких-то рекордах пока рано. 

Очередной циклон прорывается на Русскую равнину со стороны Скандинавии. В его циркуляции по-прежнему заключены чрезвычайно теплые воздушные массы. Из-за этого снова ожидается потепление, пройдут дожди. Затем станет чуть прохладнее.

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Фотограф:
сегодня, в 17:58 0
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