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В ГАИ разъяснили, почему инспекторы нарушили ПДД на ул. Дмитрия Ульянова в Туле
Кадр из видео.

В ГАИ разъяснили, почему инспекторы нарушили ПДД на ул. Дмитрия Ульянова в Туле

Инцидент произошел 15 января.

Тульская Госавтоинспекция прокомментировала видео, которое ранее в редакцию Myslo прислал читатель. Напомним, днем 15 января на улице Дмитрия Ульянова автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками совершил опасный маневр — с крайней правой полосы через два ряда повернул налево. 

— Согласно п. 3.1 Правил дорожного движения РФ водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований Правил при условии обеспечения безопасности движения, — напомнили в ведомстве.

В ГАИ пояснили, что экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования, зафиксировал факт нарушения ПДД водителем автомобиля «Ауди» — он совершил поворот, в нарушение требований, предписанных дорожным знаком и разметкой.

— В целях пресечения правонарушения и привлечения к административной ответственности водителя, инспекторы ДПС были вынуждены отступить от Правил и с включенным проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами проследовать за нарушителем, — заявили в Госавтоинспекции.

В результате 45-летний водитель «Ауди» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

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