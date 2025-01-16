Сколько в Тульской области земли под застройку?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 января на брифинге в правительстве Тульской области подвели итоги работы министерства имущественных и земельных отношений за 2024 год.

Заместитель председателя правительства — министр имущественных и земельных отношений Тульской области Игорь Казенный отметил, что министерство оказывает большой объем услуг в сфере земельных и имущественных отношений. Жителям доступны в том числе 10 видов госуслуг в электронном виде. В прошлом году через региональный и федеральный порталы госуслуг в министерство поступило свыше 4800 заявлений.

— Министерство управляет и распоряжается имуществом, предоставляет земельные участки для сельхозиспользования, коммерческого использования, в отдельных случаях для индивидуального жилищного строительства, в муниципальных образованиях город Тула, город Алексин, Заокском и Ясногорском районах. С 2025 года такие полномочия МИЗО осуществляет также по Суворовскому и Веневскому районам, — сказал Игорь Казенный.

Напомним, что полномочиями по предоставлению земельных участков льготным категориям жителей по-прежнему обладают муниципалитеты.

По итогам года МИЗО на территории трех муниципалитетов выявило 12 га территорий для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, 206 га — для застройки индивидуальными жилыми домами, 234 га — для размещения объектов коммерческого назначения, 318 га пригодных земель — для сельскохозяйственного использования. В текущем году будут проведены мероприятия по предоставлению этих участков. Аналогичные мероприятия будут проводится и на территории Суворовского и Веневского районов.

Большое внимание в регионе уделяется оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Муниципалитеты включили 111 земельных участков в перечни земельных участков для участников СВО, подпадающих под необходимые критерии.

Отметим, что в региональный закон внесены изменения, согласно которым подать заявку на участок может участник СВО, который в том числе продолжает службу (ранее было требование о необходимости завершении участия в специальной военной операции для подачи документов на участок).

Продолжается развитие платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Тульская область — в числе лидеров среди субъектов РФ по передаче данных в НСПД. С помощью сервисов НСПД удобно осуществлять подбор находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, выполнять правовую экспертизу сделок, получать информацию об ограничениях на объекты недвижимости и земельные участки.

С 1 января жители могут подготовить схему расположения земельного участка в электронном виде с использованием НСПД.

Начиная с 2020 года на территории региона проведены комплексные кадастровые работы в отношении 846 кадастровых кварталов. Продолжается выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Отметим, что жители могут самостоятельно подать документы на госрегистрацию прав на объекты, в отношении которых есть ранее выданные правоустанавливающие документы, имеющие юридическую силу.

На брифинге обсудили вопросы распоряжения региональным имуществом. Так, в собственность области принят тульский ФОК на ул. Санаторной. Из региональной в муниципальную собственность передано 28 школьных автобусов. В ДНР и Мариуполь передано порядка 12 тысяч объектов движимого имущества, включая транспортные средства для организации уборки и содержания дорог, запчасти для дорожно-строительной и автомобильной техники, имущество для школ и т. д.

Шла речь о нововведениях в законодательстве. Так, с 2024 года земельные участки сельхозназначения предоставляются гражданам или КФХ в аренду на 5 лет без проведения торгов и без размещения публикаций. До 1 марта 2031 года продлен срок оформления в упрощенном порядке прав на имущество общего пользования в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества. Введена обязанность собственников по регистрации прав на построенные объекты.

С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, согласно которому определен трехлетний срок освоения земельного участка.

Региональное законодательство установило возможность предоставления участка в аренду без проведения торгов организациям ОПК, работающим в Тульской области.