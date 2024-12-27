Публичная кадастровая карта больше не доступна: ее перенесли на новую платформу

Теперь это Национальная система пространственных данных.

23 декабря 2024 года Публичная кадастровая карта (ПКК) перенесена на новую платформу. Доступ к обновленной карте осуществляется через раздел «Карты» на портале НСПД: https://nspd.gov.ru.

НСПД заменила Публичную кадастровую карту и стала основой для ряда новых сервисов, связанных с пространственными данными. В филиале ППК «Роскадастр» по Тульской области объясняют: новая платформа быстрее, объекты на мелких масштабах отбражаются лучше, карта поддерживает значительное количество одновременных подключений.

Функции Публичной кадастровой карты, такие как «Земля для стройки», преобразованы в отдельные сервисы.

Земельные участки лесного фонда отображаются зеленым, а сельхозназначения — желтым.

После авторизации пользователи могут добавлять объекты в избранное для быстрого доступа в будущем.

В карточке выбранного объекта в левой информационной панели доступен переход к соответствующим сервисам, а также отображение списка объектов капитального строительства (ОКС), расположенных на участке, частей земельных участков и помещений в ОКС.



