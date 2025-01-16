Более 6 тысяч гаражей амнистировали в Тульской области

Фото из архива Myslo.

С начала действия «гаражной амнистии» в регионе зарегистрировали 1739 гаражей и 4720 земельных участков под ними.

Управление Росреестра по Тульской области напомнило тулякам, что по закону они вправе в упрощенном порядке оформить гаражи и землю под ними.

Важные условия «гаражной амнистии» — прочная связь с землей и наличие фундамента. Гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года и располагаться на государственной или муниципальной земле.

На «ракушки» и самовольные постройки упрощенный порядок регистрации не распространяется.

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» необходимо обратиться в администрацию того муниципального образования, на территории которого расположен гараж и земельный участок.