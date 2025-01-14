Стало известно, во сколько начнется водосвятный молебен на Крещение в Центральном парке

Фото из архива Myslo.

У прорубей будут дежурить спасатели.

В Центральном парке Тулы рассказали об организации крещенских купаний. Так, уже утверждена схема размещения объектов инфраструктуры, определены меры безопасности. Традиционно будут подготовлены две купели, оборудованные перилами и ступенями, на берегу установят шатры с обогревом. Будет работать полевая кухня с кашей и чаем.

Купания состоятся в ночь на 19 января. Водосвятный молебен начнется

18 января в 21.00.

На протяжении всего времени купаний у прорубей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.

В пресс-службе «Тульских парков» рекомендуют тем, кто собирается окунуться в купели, ознакомиться с основными правилами:

Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты.

До самой купели необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника/плавок.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Где в Тульской области можно будет окунуться в купели на Крещение, смотрите по ссылке.