Где в Туле и области окунуться в купель на Крещение: список мест

Фото Алексея Пирязева.

Для традиционных купаний подготовлено 35 безопасных купелей и прорубей. Возле них будут дежурить специализированные службы.

На следующей неделе православные верующие отмечают Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января некоторые из них традиционно окунаются в купели и источники.

В этом году на территории области утверждено 35 мест для крещенских купаний.

МО г. Алексин — 3 места:

МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель,

МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель,

МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель.

Арсеньевский р-н — 1 место:

МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель.

Белевский район — 1 место:

МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.

Богородицкий район — 1 место:

МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.

Венёвский район — 1 место:

МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.

Воловский район — 2 места:

МО Двориковское, с. Никитское, купель на р. Непрядва, купель,

МО Двориковское, с. Осиново, купель.

МО г. Донской — 1 место:

МО г. Донской, мкр-н Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.

Дубенский район — 2 места:

МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель,

д. Сидоровка, купель.

МО г. Ефремов — 2 места:

с. Тюртень, св. источник, купель,

г. Ефремов, р. Красивая Меча, купель.

Заокский район — 3 места:

МО Страховское, с. Бехово, купель,

МО Малаховское, п. Велегож, купель,

МО Малаховское, п. Маяк, купель.

Кимовский район — 1 место:

МО Епифанское, с. Себино, купель.

Куркинский район — 1 место:

МО Михайловское, п. Грибоедово, «Прощенный колодец», купель.

МО г. Новомосковск — 2 места:

МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель,

г. Новомосковск Урванский водоем, прорубь.

Одоевский район — 1 место:

МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.

Суворовский район — 2 места:

МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель,

МО Северо-Западное, с. Доброе, купель.

Тепло-Огарёвский район — 1 место:

МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник, купель.

ГО г. Тула — 5 мест:

г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь,

г. Тула, д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, купель,

г. Тула, Богородичный Щегловский мужской монастырь, купель,

г. Тула, п. Горелки, территория родника, купель,

Г. Тула, с. Архангельское, св. источник, купель.

Узловский район — 1 место:

МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа,

Чернский район –1 место:

п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.

Щекинский район — 2 места:

МО Ломинцевское, д. Косое, купель,

МО Крапивенское, н. п. Крапивна, ул. Набережная, купель.

Ясногорский район — 1 место: