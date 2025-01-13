Где в Туле и области окунуться в купель на Крещение: список мест

На следующей неделе православные верующие отмечают Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января некоторые из них традиционно окунаются в купели и источники.
В этом году на территории области утверждено 35 мест для крещенских купаний.
МО г. Алексин — 3 места:
- МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель,
- МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель,
- МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель.
Арсеньевский р-н — 1 место:
- МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель.
Белевский район — 1 место:
- МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.
Богородицкий район — 1 место:
- МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.
Венёвский район — 1 место:
- МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.
Воловский район — 2 места:
- МО Двориковское, с. Никитское, купель на р. Непрядва, купель,
- МО Двориковское, с. Осиново, купель.
МО г. Донской — 1 место:
- МО г. Донской, мкр-н Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.
Дубенский район — 2 места:
- МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель,
- д. Сидоровка, купель.
МО г. Ефремов — 2 места:
- с. Тюртень, св. источник, купель,
- г. Ефремов, р. Красивая Меча, купель.
Заокский район — 3 места:
- МО Страховское, с. Бехово, купель,
- МО Малаховское, п. Велегож, купель,
- МО Малаховское, п. Маяк, купель.
Кимовский район — 1 место:
- МО Епифанское, с. Себино, купель.
Куркинский район — 1 место:
- МО Михайловское, п. Грибоедово, «Прощенный колодец», купель.
МО г. Новомосковск — 2 места:
- МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель,
- г. Новомосковск Урванский водоем, прорубь.
Одоевский район — 1 место:
- МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.
Суворовский район — 2 места:
- МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель,
- МО Северо-Западное, с. Доброе, купель.
Тепло-Огарёвский район — 1 место:
- МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник, купель.
ГО г. Тула — 5 мест:
- г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь,
- г. Тула, д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, купель,
- г. Тула, Богородичный Щегловский мужской монастырь, купель,
- г. Тула, п. Горелки, территория родника, купель,
- Г. Тула, с. Архангельское, св. источник, купель.
Узловский район — 1 место:
- МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа,
Чернский район –1 место:
- п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.
Щекинский район — 2 места:
- МО Ломинцевское, д. Косое, купель,
- МО Крапивенское, н. п. Крапивна, ул. Набережная, купель.
Ясногорский район — 1 место:
- МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель.