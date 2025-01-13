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Где в Туле и области окунуться в купель на Крещение: список мест
Фото Алексея Пирязева.

Где в Туле и области окунуться в купель на Крещение: список мест

Для традиционных купаний подготовлено 35 безопасных купелей и прорубей. Возле них будут дежурить специализированные службы.

На следующей неделе православные верующие отмечают Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января некоторые из них традиционно окунаются в купели и источники.

В этом году на территории области утверждено 35 мест для крещенских купаний.

МО г. Алексин — 3 места:

  • МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель,
  • МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель,
  • МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель.

Арсеньевский р-н — 1 место:

  • МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель.

Белевский район — 1 место:

  • МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.

Богородицкий район — 1 место:

  • МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.

Венёвский район — 1 место:

  • МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.

Воловский район — 2 места:

  • МО Двориковское, с. Никитское, купель на р. Непрядва, купель,
  • МО Двориковское, с. Осиново, купель.

МО г. Донской — 1 место:

  • МО г. Донской, мкр-н Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.

Дубенский район — 2 места:

  • МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель,
  •  д. Сидоровка, купель.

МО г. Ефремов — 2 места:

  • с. Тюртень, св. источник, купель,
  • г. Ефремов, р. Красивая Меча, купель.

Заокский район — 3 места:

  • МО Страховское, с. Бехово, купель,
  • МО Малаховское, п. Велегож, купель,
  • МО Малаховское, п. Маяк, купель.

Кимовский район — 1 место:

  • МО Епифанское, с. Себино, купель.

Куркинский район — 1 место:

  • МО Михайловское, п. Грибоедово, «Прощенный колодец», купель.

МО г. Новомосковск — 2 места:

  • МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель,
  • г. Новомосковск Урванский водоем, прорубь.

Одоевский район — 1 место:

  • МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.

Суворовский район — 2 места:

  • МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель,
  • МО Северо-Западное, с. Доброе, купель.

Тепло-Огарёвский район — 1 место:

  • МО Нарышкинское, с. Нарышкино, св. источник, купель.

ГО г. Тула — 5 мест:

  • г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь,
  • г. Тула, д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, купель,
  • г. Тула, Богородичный Щегловский мужской монастырь, купель,
  • г. Тула, п. Горелки, территория родника, купель,
  • Г. Тула, с. Архангельское, св. источник, купель.

Узловский район — 1 место:

  • МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа,

Чернский район –1 место:

  • п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.

Щекинский район — 2 места:

  • МО Ломинцевское, д. Косое, купель,
  • МО Крапивенское, н. п. Крапивна, ул. Набережная, купель.

Ясногорский район — 1 место:

  • МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель.

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