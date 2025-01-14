В Алексине оценили ущерб после массовой атаки вражеских БПЛА

Глава региона Дмитрий Миляев рассказал, что в Алексине были проведены дополнительные мероприятия по обследованию территории после отражения атаки украинских БПЛА. В ночь на 14 января дежурной службой ПВО Минобороны России над Тульской областью было сбито 17 дронов.

– На сегодняшний момент ситуация следующая: частично нарушено остекление в 13 жилых помещениях. Повреждены 4 гаража и 1 хозпостройка, а также 4 автомобиля. Один автомобиль сгорел полностью. Администрация города проводит работу по замене оконных блоков, – прокомментировал губернатор.