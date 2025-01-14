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Сгоревшее в Туле здание военного госпиталя останется на балансе Минобороны РФ
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сгоревшее в Туле здание военного госпиталя останется на балансе Минобороны РФ

Ведомство продолжит эксплуатировать его.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в своем телеграм-канале о том, какова дальнейшая судьба сгоревшего здания военного госпиталя на ул. Советской.

— Как только сотрудники МЧС завершат свои работы, займемся остеклением окон, частичной покраской фасада и временным закрытием кровли, чтобы придать зданию эстетичный вид, — рассказал глава региона.

Ранее он заявлял о готовности Тульской области принять объект культурного наследия на свой баланс, однако выяснилось, что собственник здания — Министерство обороны РФ — планирует и дальше эксплуатировать его. 

— Сегодня в Тулу приезжали представители данного ведомства. Побывали на объекте, обсудили вместе с сотрудниками регионального правительства и городской администрации план работ. После изготовления проекта будет проведен капитальный ремонт или реставрационные работы. 

Это займет определенное количество времени, ведь здание — объект культурного наследия, — отметил Дмитрий Миляев.

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