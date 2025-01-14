Дмитрий Миляев провел личный прием граждан: о чем просили туляки?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне, 13 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. Жители региона просили продлить программу «Тульское долголетие». С 2025 году она станет частью нового нацпроекта «Семья».

По программе «Тульское долголетие» пройдут экскурсионные поездки для активных участников программы, фестивали творчества коллективов, а также курсы компьютерной и финансовой грамотности для граждан старшего поколения.

До конца января будет утверждена обновленная региональная программа, которая будет действовать до 2030 года.

Жительница Ленинского района обратилась с коллективной просьбой о капитальном ремонте действующей амбулатории в с. Алешня. Предыдущий капремонт в здании проводился более 15 лет назад. В амбулатории оказывается первичная медико-санитарная помощь. Она обслуживает 46 населенных пунктов общей численностью более 3400 человек. Ведут прием врач общей практики, врач-терапевт, врач-педиатр, имеется дневной стационар на 10 коек.

Дмитрий Миляев поручил министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевскому до 1 мая подготовить необходимую документацию и заключить контракт на капремонт здания.

Также к главе региона обратилась супруги из Узловой — родители четырех детей по вопросу подведения водопровода к земельному участку, выделенному им как многодетной семье. На средства федерального материнского капитала семья заявителей построила дом, в июле 2024 года им произвели выплату на догазификацию дома в размере 120 тысяч рублей.

Администрация Узловой разработала проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство водопровода протяженностью более 4,5 км к земельным участкам для многодетных семей. Как пояснил глава администрации Узловского района Николай Терехов, в связи с полученным заключением о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки требуется корректировка ПСД.

Чиновники уже заключили контракт на ее корректировку до 1 июня.

Жительница Тулы сообщила о плохом состоянии забора, ограждающего территорию детского сада № 23. Его пообещали заменить до 1 сентября.

Житель Чернского района написал о протекающей кровле в школе «Росинка».

— Текущий ремонт кровли будет проведен за счет средств местного бюджета после получения проверенной проектной документации. На проведение капитального ремонта кровли будет подана заявка в министерство образования, — отметил глава региона.

Еще два обращения были посвящены вопросам отсутствия освещения на участках региональных дорог: в селе Рождествено Кимовского района и в районе деревни Криволучь. В первом случае ремонт выполнят сотрудники «Тулаавтодор» до 16 января. Второй участок уже привели в порядок.

Тулячка пожаловалась, что на новом детском комплексе в Центральном парке не хватает качелей для детей до 2 лет.

— Учтены дополнительные пожелания жителей, и до 25 января будет добавлено 4 подвеса качелей с перекладиной, удобной для совсем маленьких детей. Также в 2025 году данная площадка пополнится инклюзивным оборудованием, — подчеркнул губернатор.