Как сейчас выглядит сгоревший военный госпиталь на улице Советской: фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

Основной очаг возгорания был ликвидирован еще накануне, но здание местами еще дымится.

Третий этаж здания XIX века выгорел полностью, второй — местами. Полностью сгорела кровля и башенка со шпилем на углу улиц Советской и Союзной.

Сейчас пожарные продолжают контрольную проливку сгоревшего здания: периодически в разных местах строения возникает дым.

На улице Союзной перекрывают тротуар — находиться рядом со сгоревшим строением опасно. Движение по ул. Советской, перекрытое накануне, полностью открыли к утру.

Пожар в историческом здании в центре Тулы начался почти сутки назад — около двух часов дня 13 января. Здание, построенное в середине XIX века, в последнее время занимала поликлиника госпиталя 39-го отдельного медотряда ВДВ. Всех военнослужащих, проходящих лечение в учреждении Минобороны, успели эвакуировать. Никто не пострадал.

Здание было построено в середине позапрошлого века и раньше было двухэтажным. С 1870 года там находилась женская гимназия. Третий этаж надстроили в 1902 году.