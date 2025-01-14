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После аварии в поселке Дубовка обновят фильтры на водозаборе

После аварии в поселке Дубовка обновят фильтры на водозаборе

Также жителям сделают перерасчет за некачественную воду, которая поступала в их дома на протяжении нескольких дней.

В минувшие выходные на водозаборе поселка Дубовка произошло несколько аварийных ситуаций. Ремонтные бригады работали над их устранением в усиленном режиме в субботу и воскресенье.

В понедельник было принято решение о перерасчете платы за водоснабжение в поселке Дубовка с 10 по 12 января включительно. Об этом сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Он добавил, что о механизме перерасчета будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Во вторник в поселке начнется замена фильтров на водозаборе.

— За две недели поэтапно обновим кварцевый песок во всех трех фильтрах. Работы будут выполняться поочередно, чтобы не останавливать подачу воды, — уточнил Николай Терехов.

Напомним, из-за аварии на сборном водоводе Дубовского водозабора без водоснабжения остался весь поселок. 

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Событие
водааварияводоснабжение
Место
Тульская областьУзловский районДубовка

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