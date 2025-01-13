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Синоптики: до конца января серьезных морозов и снегопадов не будет
Фото Юлии Александровой.

Синоптики: до конца января серьезных морозов и снегопадов не будет

Крещенские морозы отменяются.

На текущей неделе зима не сильно порадует погодой жителей Центральной России. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», самым холодным днем будет вторник. Под утро мороз усилится до −4…−7°, однако во второй половине дня теплый фронт принесет снег и небольшой прирост снежного покрова.

В среду ночью временами снег, днем мокрый снег, ночью 0…−3°, в середине дня — −1…+2°. В четверг мокрый снег возобновится — 0…+3°. В пятницу оттепель усилится, будет ветрено, в течение суток +1…+4°, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает.

В субботу ожидается около 0°. Небольшой мокрый снег, в воскресенье небольшой минус. На Крещение — символическое похолодание: ночью 0…−5°, днём около 0°.

— До конца января серьезных морозов и снегопадов не будет. За всю неделю выпадет не более 5–10 мм осадков, а из-за сохраняющегося высокого температурного фона снежный покров практически не изменится и не превысит 2–5 см, — прогнозируют синоптики.

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Фотограф:
сегодня, в 21:54 0
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