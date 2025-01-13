Пожар в военном госпитале на ул. Советской: выводить людей из здания начали полицейские

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На пожаре, который сегодня произошел в военном госпитале Тулы, отличились сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Старший лейтенант Егор Алдошин и прапорщик Владимир Щербаков находились на маршруте патрулирования и примерно в 14.30 заметили возгорание в одном из окон третьего этажа.

Стражи порядка немедленно вызвали экстренные службы и приступили к эвакуации людей. Часть сотрудников и пациентов медучреждения Егор Алдошин вывел в безопасное место через крышу соседнего дома. В это время Владимир Щербаков перекрыл дорожное движение для беспрепятственной эвакуации и подъезда пожарной техники.

Руководством УМВД России по Тульской области принято решение о награждении полицейских – их грамотные и профессиональные действия помогли спасти человеческие жизни.