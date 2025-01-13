Кому в Туле отключат газ в январе: список адресов

В январе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
13 января
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кольцова, 3-а,
- ул. Кутузова, 104.
14 января
с 10.00 до 17.00 — ул. Кутузова, 104,
с 11.00 до 16.00 — ул. Кауля, 10.
15 января
с 10.00 до 17.00 — ул. Белкина, 29, подъезды № 1, 2,
с 11.00 до 17.00 — ул. Тихмянова, 40, подъезд № 2.
16 января
с 11.00 до 16.00 — ул. Оружейная, 2-б, подъезды № 1, 2.
20 — 21 января
с 10.00 до 17.00:
- ул. Калинина, 18, корпус 3,
- ул. Шухова, 21,
- ул. Калинина, 24, корпус 1,
с 11.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 6, подъезд № 4.
22 января
с 10.00 до 17.00:
- ул. Калинина, 18, корпус 3,
- ул. Шухова, 21.
23 января
с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 18, корпус 3.
27 января
с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 24, корпус 1.
28 января
с 10.00 до 13.00 — ул. Шевченко, 5-а.
29 января
с 10.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 8-б, подъезд № 8.