Кому в Туле отключат газ в январе: список адресов

Фото из архива Myslo.

В январе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

13 января

с 10.00 до 17.00:

ул. Кольцова, 3-а,

ул. Кутузова, 104.

14 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Кутузова, 104,

с 11.00 до 16.00 — ул. Кауля, 10.

15 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Белкина, 29, подъезды № 1, 2,

с 11.00 до 17.00 — ул. Тихмянова, 40, подъезд № 2.

16 января

с 11.00 до 16.00 — ул. Оружейная, 2-б, подъезды № 1, 2.

20 — 21 января

с 10.00 до 17.00:

ул. Калинина, 18, корпус 3,

ул. Шухова, 21,

ул. Калинина, 24, корпус 1,

с 11.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 6, подъезд № 4.

22 января

с 10.00 до 17.00:

ул. Калинина, 18, корпус 3,

ул. Шухова, 21.

23 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 18, корпус 3.

27 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 24, корпус 1.

28 января

с 10.00 до 13.00 — ул. Шевченко, 5-а.

29 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 8-б, подъезд № 8.