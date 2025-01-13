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Кому в Туле отключат газ в январе: список адресов
Фото из архива Myslo.

Кому в Туле отключат газ в январе: список адресов

Тулагоргаз опубликовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В январе специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов. 

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

13 января

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кольцова, 3-а,
  • ул. Кутузова, 104.

14 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Кутузова, 104,

с 11.00 до 16.00 — ул. Кауля, 10.

 

15 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Белкина, 29, подъезды № 1, 2,

с 11.00 до 17.00 — ул. Тихмянова, 40, подъезд № 2.

 

16 января

с 11.00 до 16.00 — ул. Оружейная, 2-б, подъезды № 1, 2.

 

20 — 21 января

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Калинина, 18, корпус 3,
  • ул. Шухова, 21,
  • ул. Калинина, 24, корпус 1,

с 11.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 6, подъезд № 4.

 

22 января

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Калинина, 18, корпус 3,
  • ул. Шухова, 21.

 

23 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 18, корпус 3.

 

27 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Калинина, 24, корпус 1.

 

28 января

с 10.00 до 13.00 — ул. Шевченко, 5-а.

 

29 января

с 10.00 до 17.00 — ул. Маршала Жукова, 8-б, подъезд № 8.

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