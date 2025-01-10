В Тульской области проведут масштабный учет охотничьих ресурсов

Фото министерства природных ресурсов Тульской области.

Специалисты определят численность животных и лимиты на добычу.

С 15 января по 18 марта 2025 года на территории Тульской области будет проводиться государственный мониторинг объектов животного мира. Специалисты установят численности основных охотничьих ресурсов региона.

В охотничьих угодьях заложено 969 учетных маршрутов, длина каждого из которых варьируется от 5 до 15 км. Общая протяженность всех маршрутов составит около 9000 километров.

Специалисты определят численность животных для всех охотничьих хозяйств Тульской области. На основании полученных данных будут установлены лимиты и квоты на добычу.