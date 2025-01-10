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Из Белева сделают туристический город выходного дня
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Из Белева сделают туристический город выходного дня

Команда администрации района прошла обучение в «Сколково».

Накануне, 9 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой администрации Белевского района Натальей Егоровой. На совещании отметили, что одна из приоритетных задач — развитие туризма в районе. 

В 2023–2024 гг. команда администрации Белевского района прошла обучение в Московской школе управления «Сколково». По итогам был разработан план развития туристической отрасли города на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Чиновники стали работать над тем, чтобы сделать Белев туристическим городом выходного дня. В прошлом году в районе побывало более 17 тысяч туристов, из них около 7 тысяч — паломники. 

Дмитрий Миляев проверил выполнение ранее данных поручений по итогам своего визита в Белевский район. Так, разработана проектно-сметная документация на ремонт участка ливневой канализации на ул. Советской. Завершен ремонт канализационного коллектора на ул. Рабочей, запроектирован коллектор для хозяйственно-бытовой канализации на ул. Советской. Отремонтированы дороги на ул. Ключевой, в пос. Ровно, пос. Бобрики и д. Петрищево.

В 2025–2026 годах будет отремонтировано здание школы № 1 в Белеве. В 2025 году планируется завершить капитальный ремонт ул. Советской. Объект готов на 40%. 

Также будет благоустроена территория возле стелы «Город воинской доблести», планируется установить новую входную группу в сквере Памяти.

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Автор:
сегодня, в 09:40 0
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