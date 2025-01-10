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В Ефремове закрыли офтальмологический центр из-за массовых случаев заражения гнойной инфекцией
Фото ФССП по Тульской области.

В Ефремове закрыли офтальмологический центр из-за массовых случаев заражения гнойной инфекцией

В медцентре не выполнялись санитарно-эпидемиологические нормы.

В Ефремове судебные приставы на 90 дней закрыли по решению суда офтальмологический центр на улице Свердлова. Специалисты зафиксировали сразу 5 случаев заражения гнойно-воспалительной инфекцией.

В медцентре не выполнялись санитарно-эпидемиологические нормы: отсутствовали инструкции по использованию дезинфицирующих средств, медицинский персонал операционного блока в достаточной степени не обеззараживал руки.

Специалисты обнаружили ненадлежащее состояние или полное отсутствие дозаторов с дезинфицирующими и моющими средствами, нарушения хранения, маркировки и использования стерильных материалов, отсутствие маркировки на дезинфицирующих средствах и т. д. Судебные приставы опечатали помещение.

«Руководству разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 10:22 0
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нарушение санитарных нормсудебные приставы

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