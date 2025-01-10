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Сергей Шестаков ушел с должности начальника управления по Центральному округу

Сергей Шестаков ушел с должности начальника управления по Центральному округу

Об этом Myslo сообщил собственный источник.

Начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Сергей Шестаков покинул свой пост. Об этом Myslo стало известно из собственного источника. Свою должность Шестаков оставил 9 января.

Напомним, в городской администрации Сергей Шестаков начал работать в 2013 году. С 2015 года он возглавлял управление по Пролетарскому территориальному округу, а в ноябре 2020 года был назначен заместителем главы администрации Тулы по благоустройству. В 2021 году Шестаков перешел на должность начальника управления по Центральному территориальному округу.

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сегодня, в 15:15 +2
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