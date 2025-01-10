ФСБ задержала подпольных торговцев оружием в Тульской области

Фото ФСБ России.

Спецслужбы изъяли больше 300 единиц огнестрельного оружия в 40 регионах России.

ФСБ России пресекла деятельность 109 человек, занимавшихся незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых характеристик гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

Преступники действовали в 40 регионах России, включая Тульскую область. В ходе операции было изъято 355 единиц огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы и противопехотные мины, сообщает пресс-служба федерального ФСБ.

Было конфисковано более 35 кг взрывчатых веществ (включая порох и тротил), а также более 94,6 тыс. патронов разного калибра. Одновременно была прекращена деятельность 38 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и производством боеприпасов.