Туляк Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в США

Скрин из видео Алексея Воробьева.

По словам артиста, он пытался самостоятельно потушить огонь на участке, но ничего не вышло.

Пожар в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) добрался до дома российского певца, уроженца Тульской области, Алексея Воробьева. Об этом артист рассказал в соцсетях.

Воробьев попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги. Сейчас артист разместился в отеле.

— Когда стоишь на террасе и наблюдаешь за тем, как дикий страшный пожар буквально пожирает дом за домом… И это всё находится в паре километров от тебя. Подует ветерок, и этот огонь окажется прямо у тебя у ног. В такой момент начинаешь осознавать бессмысленность попыток сохранить какое-то имущество. То есть абсолютная бессмыслица. Это всё в любом случае не будет дороже самого дома, — рассказал Алексей.

Недавно стало известно, что сгорели дома целого ряда звезд: Пэрис Хилтон, Бена Аффлека, Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Тома Хэнкса и других.