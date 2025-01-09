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Туляк Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в США
Скрин из видео Алексея Воробьева.

Туляк Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в США

По словам артиста, он пытался самостоятельно потушить огонь на участке, но ничего не вышло.

Пожар в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) добрался до дома российского певца, уроженца Тульской области, Алексея Воробьева. Об этом артист рассказал в соцсетях. 

Воробьев попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги. Сейчас артист разместился в отеле.

— Когда стоишь на террасе и наблюдаешь за тем, как дикий страшный пожар буквально пожирает дом за домом… И это всё находится в паре километров от тебя. Подует ветерок, и этот огонь окажется прямо у тебя у ног. В такой момент начинаешь осознавать бессмысленность попыток сохранить какое-то имущество. То есть абсолютная бессмыслица. Это всё в любом случае не будет дороже самого дома, — рассказал Алексей.

Недавно стало известно, что сгорели дома целого ряда звезд: Пэрис Хилтон, Бена Аффлека, Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Тома Хэнкса и других.

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Автор:
сегодня, в 17:32 −9
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