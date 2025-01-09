  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Хоть бы стены зачистили»: в Веневе пациенты лежат в обшарпанных больничных палатах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Хоть бы стены зачистили»: в Веневе пациенты лежат в обшарпанных больничных палатах

«Хоть бы стены зачистили»: в Веневе пациенты лежат в обшарпанных больничных палатах

Очевидно, что ремонт в помещениях лечебного учреждения не проводился много лет.

Облупленная краска, осыпающаяся на кровати, — это реалии, в которых приходится находиться пациентам стационара районной больницы.

Антисанитарное состояние палаты лечебного учреждения опубликовали жители в соцсетях.

«Вот в таких условиях лежат больные в больнице города Венёва. Хоть бы стену зачистили, ужас», — написал автор фото.

В комментариях минздрав Тульской области сообщил, что «проектно-сметная документация на капитальный ремонт поликлиники по адресу г. Венев, ул. Международная, 7-а разработана. Заключен контракт с подрядной организацией. Вернемся с обратной связью 16.04.2025».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
состояние больницыстены
Место
Тульская областьВенев
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жительница Новомосковска Татьяна Симбирева отметила вековой юбилей
Жительница Новомосковска Татьяна Симбирева отметила вековой юбилей
Туляк Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в США
Туляк Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в США
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.