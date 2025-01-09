«Хоть бы стены зачистили»: в Веневе пациенты лежат в обшарпанных больничных палатах

Очевидно, что ремонт в помещениях лечебного учреждения не проводился много лет.

Облупленная краска, осыпающаяся на кровати, — это реалии, в которых приходится находиться пациентам стационара районной больницы.

Антисанитарное состояние палаты лечебного учреждения опубликовали жители в соцсетях.

«Вот в таких условиях лежат больные в больнице города Венёва. Хоть бы стену зачистили, ужас», — написал автор фото.

В комментариях минздрав Тульской области сообщил, что «проектно-сметная документация на капитальный ремонт поликлиники по адресу г. Венев, ул. Международная, 7-а разработана. Заключен контракт с подрядной организацией. Вернемся с обратной связью 16.04.2025».