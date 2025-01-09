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С начала 2025 года в Тульской области на свет появились 159 детей
Фото: ru.freepik.com.

С начала 2025 года в Тульской области на свет появились 159 детей

Чаще всего малышей называли Анна, Роман, Ева, Тимофей, Таисия, Макар.

С 1 по 8 января в Тульской области родились 78 девочек и 81 мальчик. Из них 6 мальчиков и 2 девочки родились в Новомосковском роддоме, остальные — в областном перинатальном центре. Родители называли малышей Анна, Роман, Ева, Тимофей, Таисия, Макар.

Первая двойня этого года — мальчик и девочка — родилась в Новомосковске 9 января.

Первым новорожденным в 2025 году стала девочка. Мирослава родилась в семье туляков в новогоднюю ночь в 1.50. Ее вес при рождении был 3470 г, рост 54 см.

В Рождество появились на свет 13 девочек и 11 мальчиков.

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Автор:
сегодня, в 14:05 +3
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