В Одоевском районе водитель Renault не удержал машину на трассе и улетел в кювет

Авария случилась 6 января в 21.15 на 87-м километре автодороги Тула — Белев в Одоевском районе. 34-летний мужчина за рулем Renault не справился с управлением и улетел в кювет.
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.
Мужчину с травмами госпитализировали.
Авария случилась 6 января в 21.15 на 87-м километре автодороги Тула — Белев в Одоевском районе. 34-летний мужчина за рулем Renault не справился с управлением и улетел в кювет.
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.
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