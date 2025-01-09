В Одоевском районе водитель Renault не удержал машину на трассе и улетел в кювет

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 6 января в 21.15 на 87-м километре автодороги Тула — Белев в Одоевском районе. 34-летний мужчина за рулем Renault не справился с управлением и улетел в кювет.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.