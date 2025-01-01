«Шагай к мечте»: туляки присоединились к фестивалю северной ходьбы

Мероприятие проходит в разных городах России, а также Казахстане и Белоруссии.

1 января на Казанской набережной состоялся традиционный фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте».

Мероприятие проходит в разных городах России, а также Казахстане и Белоруссии. В областной столице оно организовано управлением физкультуры и спорта администрации города.

Участие в фестивале приняли более 100 любителей северной ходьбы разного возраста. Туляки после регистрации написали на своих номерах заветное желание и прошли вокруг кремля 2025 шагов.

По окончании дистанции все участники получили медали и сладкие подарки.