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«Шагай к мечте»: туляки присоединились к фестивалю северной ходьбы

«Шагай к мечте»: туляки присоединились к фестивалю северной ходьбы

Мероприятие проходит в разных городах России, а также Казахстане и Белоруссии.

1 января на Казанской набережной состоялся традиционный фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте».

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Мероприятие проходит в разных городах России, а также Казахстане и Белоруссии. В областной столице оно организовано управлением физкультуры и спорта администрации города.

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Участие в фестивале приняли более 100 любителей северной ходьбы разного возраста. Туляки после регистрации  написали на своих номерах заветное желание и прошли вокруг кремля 2025 шагов. 

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По окончании дистанции все участники получили медали и сладкие подарки. 

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