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Кому в 2025 году надо менять водительское удостоверение

Кому в 2025 году надо менять водительское удостоверение

Для замены удостоверения необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ.

Водительские права, срок действия которых заканчивался с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г., будут автоматически продлены на 3 года. Все изменения будут отражены в электронном виде в базе ГИБДД.

В следующий раз заменить права нужно через 3 года. То есть, если дата окончания действия документы была 1 июня 2022 г., на замену прав нужно подать до 1 июня 2025 г. Если срок действия прав истёк 1 июня 2023 г., подайте на новые до 1 июня 2026 г. А если они были действительны изначально до 1 января 2022 года, то о замене стоит озаботиться как можно скорее.

Для замены удостоверения необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ и подать заявление о выдаче нового удостоверения. К нему потребуется приложить справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины.

Стоит помнить, что автоматически продлевается срок действия только российских водительских прав. Уточните возможность использования за границей национальных прав, которые были продлены автоматически, если вы едете за рубеж на автомобиле или собираетесь водить там машину. Сделать это можно в консульстве той страны, куда планируете ехать.

 
 

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