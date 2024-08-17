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На границе Тульской области заметили молодых волков
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области заметили молодых волков

Хищники попали в фотоловушку.

На границе Тульской и Калужской областей заметили молодых волков. Хищники попали в объектив фотоловушки на территории заповедника «Калужские засеки». 

Эксперт Окского заповедника Надежда Панкова рассказала, что волки являются семейными зверями, а их семейственность даже близка человеческой. Смысл жизни волчьей семьи — сама семья. Волки всеми силами отстаивают интересы стаи, вплоть до жестоких кровавых схваток с конкурентами, претендующими на их территорию. 

— Да, волки могут быть безжалостны к своим сородичам, но только воюют они против чужих семей, чтобы защитить и обеспечить — свою. Внутри стаи волки очень дружелюбны, конфликты улаживают при помощи многочисленных ритуалов. Волки — мастера коммуникации, одного взгляда вожака хватает, чтобы поставить на место зарвавшегося молодого волка, — рассказывает Надежда Панкова. 

По ее словам, одинокий волк — либо осколок стаи, в местности, где волков жёстко преследуют люди, либо — временный статус молодого волка, отправившегося строить свою семью. 

— Как вариант, это может быть агрессивная, асоциальная, неуживчивая особь, изгнанная из стаи, или покинувшая ее самостоятельно. Чаще же всего, одиночество волка только видимое — во время охоты, особенно — летом, волки из одной стаи расходятся по лесу, чтобы потом собраться вновь у логова с малышами, — подчеркнула эксперт. 

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Автор:
сегодня, в 19:17 +6
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