На границе Тульской области заметили молодых волков

Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской и Калужской областей заметили молодых волков. Хищники попали в объектив фотоловушки на территории заповедника «Калужские засеки».

Эксперт Окского заповедника Надежда Панкова рассказала, что волки являются семейными зверями, а их семейственность даже близка человеческой. Смысл жизни волчьей семьи — сама семья. Волки всеми силами отстаивают интересы стаи, вплоть до жестоких кровавых схваток с конкурентами, претендующими на их территорию.

— Да, волки могут быть безжалостны к своим сородичам, но только воюют они против чужих семей, чтобы защитить и обеспечить — свою. Внутри стаи волки очень дружелюбны, конфликты улаживают при помощи многочисленных ритуалов. Волки — мастера коммуникации, одного взгляда вожака хватает, чтобы поставить на место зарвавшегося молодого волка, — рассказывает Надежда Панкова.

По ее словам, одинокий волк — либо осколок стаи, в местности, где волков жёстко преследуют люди, либо — временный статус молодого волка, отправившегося строить свою семью.

— Как вариант, это может быть агрессивная, асоциальная, неуживчивая особь, изгнанная из стаи, или покинувшая ее самостоятельно. Чаще же всего, одиночество волка только видимое — во время охоты, особенно — летом, волки из одной стаи расходятся по лесу, чтобы потом собраться вновь у логова с малышами, — подчеркнула эксперт.