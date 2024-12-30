Большая справка от Myslo: Как Тула работает в новогодние праздники

Впереди четыре выходных подряд. Как будет работать почта, больницы, рынки и ТЦ? Куда звонить в случае аварии?

рынки

«Привозъ» (тел. 8 905 110-91-18): 29, 30 декабря — с 9.00 до 21.00, 31 декабря — с 9.00 до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

«Салют»: 29, 30 декабря — с 9.00 до 20.00, 31 декабря — с 9.00 до 18.00; 1, 2, 7 января — выходные.

«Иншинский рынок»: 29, 30 декабря — с 9.00 до 21.00, 31 декабря — с 9.00 до 17.00; 1, 2, 7 января — выходные.

«Четыре сезона»: 29, 30 декабря — с 9.00 до 21.00, 31 декабря — с 9.00 до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

Торговые центры

Все магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря — до 21.30 (исключение «Спар» в ТРЦ «РИО» — до 19.00). 1 января: гипермаркеты и остальные магазины — с 12.00).

«Глобус» (тел. 24-95-95): 31 декабря — до 20.00 на вход в супермаркет, 1 января — выходной, 2 января — с 7.00, далее круглосуточно. Ресторан: 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной, 2 января — с 7.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00.

ТРЦ «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

ТРЦ «Макси» (тел. 8 800 100-27-27 — горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 18.00, 1 января — с 11.00 до 1.00. Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 8.00 до 18.00, 1 января — с 13.00 до 22.00. Торговая галерея, фуд-корт: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 21.00. «Перекресток»: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, с 1 января — с 12.00 до 21.00.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 8 910 158-01-90). 31 декабря: пром­товары — до 20.00, продукты — до 21.00, 1 января — выходной.

Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37): 31 декабря — до 18.00, 1 января — с 13.00.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2 января включительно, 7 января — выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 52-77-55): 31 декабря — до 15.00, 1, 7 января — выходные.

Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни.

Поликлиники

30 декабря, 2-4, 6 и 8 января — с 8.00 до 18.00;

31 декабря — с 8.00 до 17.00.

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

Кроме того, 28 декабря с 8.00 до 20.00, 30 декабря, 2-4, 6 и 8 января — с 8.00 до 18.00 и 31 декабря — с 8.00 до 17.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробности: 8 (4872) 33-83-75.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, 13; горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 в Туле работают круглосуточно.

Специализированные медучреждения

28 декабря с 8.00 до 20.00; 30 декабря, 2–4 января, 6 января, 8 января — с 8.00 до 18.00; 31 декабря — с 8.00 до 17.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники в праздничные дни с 29 декабря по 8 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований).

После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-б.

Горячая линия минздрава

Горячая линия министер­ства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (тел.: 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контакт­ные центры поликлиник принимают звонки 28 декабря — с 8.00 до 20.00, 29 декабря — с 9.00 до 18.00, 30 декабря, 2-4, 6 и 8 января — с 8.00 до 18.00, 31 декабря — с 8.00 до 17.00, 1, 5 и 7 января — с 9.00 до 15.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

МРЭО

31 декабря 2024 года, 1, 2, 7 января 2025 года — выходные.



29 декабря 2024 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а — с 9.00 до 18.00.

30 декабря 2024 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а, с 9.00 до 18.00.



3 января 2025 г.

Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.



4 января 2025 г.

Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.

Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 11, Суворов, ул. Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

5 января 2025 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.



6 января 2025 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.



8 января 2025 г.

Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.

Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 11, Суворов, Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

С 9 января 2025 года отделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.

городской транспорт

В рейсы выйдет больше 20 автобусных маршрутов:

№ 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

С 29 по 31 декабря: с 6.00 до 21.30,

1, 2, 7, 8 января: с 10.00 до 21.00,

3, 4, 5, 6 января: с 6.00 до 21.30.

№ 9 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

1, 2 января с 10.00 до 22.00,

с 3 по 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 12/15 ст. Металлург — мкр-н Петровский квартал

С 3 января начнет ездить с 5.40 до 22.30.

№ 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный) — Московский вокзал

С 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.40 до 22.06.

№ 33 д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

С 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.30 до 21.10.

№ 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

С 29 декабря до 8 января будет ездить с 8.00 до 22.30.

№ 42 пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.20,

1 января с 11.00 до 21.00,

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,

3, 4, 5, 6 января с 6.50 до 21.20.

№ 50 ул. Седова — ул. Новомосковская

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.00,

1 января с 11.00 до 21.00,

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,

3, 4, 5, 6 января с 06.50 до 21.20,

№ 51 пос. Горельские Выселки — мкр-н Левобережный

1 января с 10.00 до 22.00,

2, 7, 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 55 ст. Южная — 12-й проезд Мясново

1,2 января с 10.00 до 20.00,

с 3 по 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 56 мкр-н Левобережный — Московский вокзал — мкр-н Левобережный

С 29 декабря по 8 января с 08.00 до 21.30.

№ 58 Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

1,2 января с 10.00 до 20.00,

с 3 по 8 января с 07.00 до 21.00.

№ 59 Алексинское шоссе — ул. Демьянова

1,2 января с 10.00 до 21.30,

с 3 по 8 января с 7.00 до 21.00.

№ 61 Областной роддом — завод торгового оборудования.

С 30 декабря по 8 января с 7.40 до 22.00.

№ 62 ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.30 до 21.00,

1 января с 11.00 до 21.00,

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,

3, 4, 5, 6 января с 06.30 до 21.00.

№ 64 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница

С 29 декабря до 8 января с 5.45 до 22.30.

№ 65 Малые Гончары — стадион Металлург

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.00 до 21.45,

1 января с 11.00 до 21.00,

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,

3, 4, 5, 6 января с 06.00 до 21.45.

№ 66 пос. Хомяково — ОАО «Балтика» — мкр-н Петровский

С 29 декабря до 8 января с 6.48 до 22.30.

№ 102К Тула — Шатск

1 января с 13.00 до 21.00,

с 2 по 8 января с 10.00 до 22.00.

№ 158К Тула (Баташевский сад) — Рассвет

С 1 января с 07.30 до 21.00.

№ 169К Тула — Алешня

1, 2 января с 07.00 до 21.00,

с 3 по 8 января с 06.10 до 21.35.

Коммунальные службы

Во время праздничных дней круглосуточно вы можете обратиться в ЕДДС по тел. (4872) 47-20-34, 47-20-37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Ресурсоснабжающие организации: