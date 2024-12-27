На сельхозучастке в Богородицком районе нашли незаконную свалку

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В ноябре 2024 года Управление Россельхознадзора провело проверку земельного участка площадью 6,2 га в Богородицком районе, который принадлежит местной администрации.

Во время проверки обнаружили, что на части участка (0,17 га) образовалась незаконная свалка бытовых и строительных отходов, а также остались порубочные остатки деревьев. Остальная часть участка заросла сорняками и кустарниками, признаков сельхоздеятельности нет.

В декабре администрация получила предупреждение о необходимости устранить нарушения. Ее обязали убрать свалку и использовать участок по назначению.