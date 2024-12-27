  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На сельхозучастке в Богородицком районе нашли незаконную свалку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На сельхозучастке в Богородицком районе нашли незаконную свалку
Фото: ru.freepik.com.

На сельхозучастке в Богородицком районе нашли незаконную свалку

Администрации муниципалитета вынесли предостережение.

В ноябре 2024 года Управление Россельхознадзора провело проверку земельного участка площадью 6,2 га в Богородицком районе, который принадлежит местной администрации.

Во время проверки обнаружили, что на части участка (0,17 га) образовалась незаконная свалка бытовых и строительных отходов, а также остались порубочные остатки деревьев. Остальная часть участка заросла сорняками и кустарниками, признаков сельхоздеятельности нет.

В декабре администрация получила предупреждение о необходимости устранить нарушения. Ее обязали убрать свалку и использовать участок по назначению.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:45 0
Другие статьи по темам
Место
Богородицкий район
Прочее
Россельхознадзорсельхозучастоксвалка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жительница Богородицка отказалась снимать тонировку с машины и получила штраф
Жительница Богородицка отказалась снимать тонировку с машины и получила штраф
В Узловой мужчина изнасиловал уснувшую знакомую
В Узловой мужчина изнасиловал уснувшую знакомую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.