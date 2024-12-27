Кто стал народным журналистом-2024 на Myslo

Пользователи Myslo продолжают писать блоги. А мы по традиции подведем итоги рубрики «Народный журналист».

Самым популярным постом, который читали активнее всего в этом году, стал блог пользователя economist «Ошалели от безнаказанности?» Блог про разоблачение ОЕИРЦ набрал 27 637 просмотров.

Вторым по популярности стал пост пользователя Sammy «Магнитные бури такие магнитные… Чуть не притянуло!». Статья о водителях-«оленях» набрала более 27 300 просмотров. Всё-таки любит наш народ справедливость!

На третьем месте — пост «Мёртвые души в поликлиниках Тульской области! Не может быть! Это фантастика!». Его автор Honestman вложил в пост душу. И читатели ответили взаимностью — 26 802 просмотра.

Самыми залайканными постами наши «наржуров» стали вот эти три:

А самыми обсуждаемыми стали вот эти посты блога:

Редакция Myslo отмечает, что ник economist звучал в нашем обзоре чаще всего. Ему и достанется звание «Народного журналиста» 2024 года. Уважаемый economist, у нас есть для вас фирменный приз. Пишите автору, договоримся, как его вам доставить!