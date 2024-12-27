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Кто стал народным журналистом-2024 на Myslo

Кто стал народным журналистом-2024 на Myslo

Лучших народных писателей отбирали по количеству постов и лайкам.

Пользователи Myslo продолжают писать блоги. А мы по традиции подведем итоги рубрики «Народный журналист».

 

Самым популярным постом, который читали активнее всего в этом году, стал блог пользователя  «Ошалели от безнаказанности?» Блог про разоблачение ОЕИРЦ набрал 27 637 просмотров.

Вторым по популярности стал пост пользователя  «Магнитные бури такие магнитные… Чуть не притянуло!». Статья о водителях-«оленях» набрала более 27 300 просмотров. Всё-таки любит наш народ справедливость!

На третьем месте — пост «Мёртвые души в поликлиниках Тульской области! Не может быть! Это фантастика!». Его автор  вложил в пост душу. И читатели ответили взаимностью — 26 802 просмотра. 

 

Самыми залайканными постами наши «наржуров» стали вот эти три:

 

А самыми обсуждаемыми стали вот эти посты блога:

Редакция Myslo отмечает, что ник  звучал в нашем обзоре чаще всего. Ему и достанется звание «Народного журналиста» 2024 года. Уважаемый , у нас есть для вас фирменный приз. Пишите автору, договоримся, как его вам доставить! 

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