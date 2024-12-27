Губернатор Тульской области наградил отличившихся спасателей

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил с профессиональным праздником собравшихся и отметил, что спасатели — это люди, которые готовы без промедления, с риском для собственной жизни прийти на помощь тем, кто оказался в экстренной ситуации. Это требует особого характера, внутренней закалки и повышенной дисциплины.



— Самое главное — это ваш труд, ваша самоотверженность, бдительность, готовность действовать решительно и не по шаблону, зачастую — на опережение. Ведь неслучайно в девизе МЧС на первое место вынесено именно предотвращение. Это подчёркивает важность профилактических мер, которые принимает ваше ведомство, чтобы, прежде всего, не допустить чрезвычайной ситуации. Уверен, что совместными усилиями Тульского спасательного центра, пожарной охраны и органов власти всех уровней мы будем и дальше надёжно обеспечивать безопасность наших жителей, своевременно предупреждать ЧС и быстро, эффективно реагировать на них, — сказал губернатор.



Тульские спасатели регулярно проявляют свои лучшие качества, и примеров тому много.

Так, благодаря их грамотным и чётким действиям в 2024 году были оперативно ликвидированы последствия пожара на территории завода «Пластик» в Узловой и разлива нефтепродуктов на Щёкинской ГРЭС.

Специалисты Тульского спасательного центра внесли весомый вклад в устранение последствий урагана на территории региона, неоднократно доставляли гуманитарную помощь жителям Донбасса и Новороссии, а также пострадавшим от наводнения в Орске весной этого года.

Губернатор подчеркнул, что это лишь малая часть той тяжёлой, опасной и незаменимой работы, которую ежедневно выполняют тульские спасатели.

Дмитрий Миляев отметил, что в Тульской области сосредоточена значительная часть российского оборонно-промышленного комплекса, предприятия химической промышленности. Поэтому вопросам безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций всегда уделяется повышенное внимание. Правительство региона планомерно внедряет системы мониторинга экологической, пожарной безопасности и ряда других систем. Для пожарно-спасательных подразделений приобретается специальная техника и оборудование.

Глава региона поблагодарил спасателей за добросовестную службу и благородный труд и вручил отличившимся сотрудникам государственные и региональные награды, а начальнику Главного управления МЧС России по Тульской области Алексею Павлову — сертификат на материально-техническое обеспечение управления.