  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Тульской области наградил отличившихся спасателей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Губернатор Тульской области наградил отличившихся спасателей

Губернатор Тульской области наградил отличившихся спасателей

27 декабря в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил с профессиональным праздником собравшихся и отметил, что спасатели — это люди, которые готовы без промедления, с риском для собственной жизни прийти на помощь тем, кто оказался в экстренной ситуации. Это требует особого характера, внутренней закалки и повышенной дисциплины.

1.jpg


— Самое главное — это ваш труд, ваша самоотверженность, бдительность, готовность действовать решительно и не по шаблону, зачастую — на опережение. Ведь неслучайно в девизе МЧС на первое место вынесено именно предотвращение. Это подчёркивает важность профилактических мер, которые принимает ваше ведомство, чтобы, прежде всего, не допустить чрезвычайной ситуации. Уверен, что совместными усилиями Тульского спасательного центра, пожарной охраны и органов власти всех уровней мы будем и дальше надёжно обеспечивать безопасность наших жителей, своевременно предупреждать ЧС и быстро, эффективно реагировать на них, — сказал губернатор.

2.jpg


Тульские спасатели регулярно проявляют свои лучшие качества, и примеров тому много.

4.jpg

Так, благодаря их грамотным и чётким действиям в 2024 году были оперативно ликвидированы последствия пожара на территории завода «Пластик» в Узловой и разлива нефтепродуктов на Щёкинской ГРЭС.

5.jpg

Специалисты Тульского спасательного центра внесли весомый вклад в устранение последствий урагана на территории региона, неоднократно доставляли гуманитарную помощь жителям Донбасса и Новороссии, а также пострадавшим от наводнения в Орске весной этого года.

6.jpg

Губернатор подчеркнул, что это лишь малая часть той тяжёлой, опасной и незаменимой работы, которую ежедневно выполняют тульские спасатели.

7.jpg

Дмитрий Миляев отметил, что в Тульской области сосредоточена значительная часть российского оборонно-промышленного комплекса, предприятия химической промышленности. Поэтому вопросам безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций всегда уделяется повышенное внимание. Правительство региона планомерно внедряет системы мониторинга экологической, пожарной безопасности и ряда других систем. Для пожарно-спасательных подразделений приобретается специальная техника и оборудование.

8.jpg

Глава региона поблагодарил спасателей за добросовестную службу и благородный труд и вручил отличившимся сотрудникам государственные и региональные награды, а начальнику Главного управления МЧС России по Тульской области Алексею Павлову — сертификат на материально-техническое обеспечение управления.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:56 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТуланаграждениеспасателипраздникДмитрий Миляевгубернатор Тульской областиДень спасателя

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В национальном парке «Тульские засеки» появятся лодочная станция, кемпинг и музей
В национальном парке «Тульские засеки» появятся лодочная станция, кемпинг и музей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.