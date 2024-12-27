В Туле водитель автобуса промчал по встречке: нарушителя накажут

Вчера, 27 декабря, мы опубликовали видео, снятое на Одоевском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель автобуса № 35Л нарушил ПДД, выехав на встречную полосу в не предназначенном для этого месте.

Инцидент прокомментировали в городской администрации:

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, автобусный маршрут № 35Л «Матвеевские Дачи — пос. Михалково» обслуживает перевозчик ИП Макарова Н. Е. по регулируемому тарифу в рамках заключенного муниципального контракта. По данному факту проведена проверка, в адрес компании — перевозчика направлена претензия. К нарушителю будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Кроме этого, для предотвращения нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок, а также норм поведения водителей руководству компании предписано провести дополнительные инструктажи с водительским составом на тему «Соблюдения ПДД».