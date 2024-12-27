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В национальном парке «Тульские засеки» появятся лодочная станция, кемпинг и музей

В национальном парке «Тульские засеки» появятся лодочная станция, кемпинг и музей

А в «Красивомечье» собираются возвести гостиничный комплекс.

Стали известны детали плана развития рекреации национального парка «Тульские засеки». Так, на территориях «Красивомечье», Засечный-Озерный и Малиновая засека предполагают организовать пешеходные и водные маршруты, а также экскурсии по природным и историческим объектам.

В дальнейшем на этих участках планируют построить визит-центры с зонами для приёма гостей, лекционными и выставочными залами, а также сувенирными магазинами.

Кроме того, в «Красивомечье» собираются возвести гостиничный комплекс на 30 мест, организовать кемпинг и лодочную станцию.

Национальный парк намерен открыть Музей истории и природы «Тульские засеки». Экспозиционная площадь музея составит не менее 100 квадратных метров, где посетители смогут узнать о прошлом Засечной черты, развитии заповедного дела в регионе и уникальных природных комплексах парка.

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Автор:
сегодня, в 16:24 0
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