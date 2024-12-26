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«Небриллиантовая рука»: Алексей Воробьев будет играть Козодоева со своим лицом, без дипфейка Андрея Миронова
Фото ТНТ.

«Небриллиантовая рука»: Алексей Воробьев будет играть Козодоева со своим лицом, без дипфейка Андрея Миронова

Телеканал ТНТ принял решение не использовать лицо Андрея Миронова в новогоднем музыкальном телефильме.

Изначально планировалось, что роль Геши Козодоева исполнит Алексей Воробьёв, но на финальном монтаже его лицо заменят на лицо Андрея Миронова, исполнившего ту же роль в фильме Леонида Гайдая.

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Взглянув на предварительный монтаж картины, руководство ТНТ приняло решение отменить план с использованием ИИ-технологий. Таким образом, deepfake Андрея Миронова в картине использоваться не будет.

Лицо, внешность и голос обаятельному контрабандисту Козодоеву подарит певец и актёр Алексей Воробьёв, талантливо исполнивший свою роль.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Проект снимали режиссёры «СамоИронии судьбы!» и «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря в 20.00 на ТНТ.
 

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Алексей ВоробьевАндрей Миронов
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