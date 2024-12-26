«Небриллиантовая рука»: Алексей Воробьев будет играть Козодоева со своим лицом, без дипфейка Андрея Миронова

Фото ТНТ.

Изначально планировалось, что роль Геши Козодоева исполнит Алексей Воробьёв, но на финальном монтаже его лицо заменят на лицо Андрея Миронова, исполнившего ту же роль в фильме Леонида Гайдая.

Взглянув на предварительный монтаж картины, руководство ТНТ приняло решение отменить план с использованием ИИ-технологий. Таким образом, deepfake Андрея Миронова в картине использоваться не будет.

Лицо, внешность и голос обаятельному контрабандисту Козодоеву подарит певец и актёр Алексей Воробьёв, талантливо исполнивший свою роль.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Проект снимали режиссёры «СамоИронии судьбы!» и «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря в 20.00 на ТНТ.

