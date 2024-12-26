Приложение «Арсенал услуг» могут удалить из Google Play

С 16 января 2025 года приложение может быть недоступно в Google Play из-за требований платформы о предоставлении персональных данных, которые не могут раскрывать госучреждения.
Обновить приложение в случае удаления из Google Play можно следующим образом — скачать и установить «Арсенал услуг» через альтернативные площадки:
- RuStore,
- APK-файл с официального сайта приложения
Для смартфонов на платформе IOS ничего не меняется. Скачать или обновить «Арсенал услуг» все также можно через App Store.
Ближайшее обновление «Арсенала услуг» ожидается в начале 2025 года. В новой версии исправлены баги и добавлены новые функции.
Главные нововведения:
- Возможность прикреплять несколько скриншотов в форме «Помощь и поддержка».
- Копирование ссылок в домашних заданиях в «Электронном дневнике».
- Просмотр фото от исполнителя и заявителя, возможность скопировать текст обращения в сервисе «Решить проблему».
- Отображение номера талона в разделе «Мои документы».
- Пуш-уведомления о чрезвычайных ситуациях от МЧС.
Исправления и улучшения:
- Корректное отображение оценок в «Электронном дневнике» при переключении между аккаунтами.
- Добавлены предупреждения об удалении привязанного пользователя в «Доктор71».
- Улучшена стабильность работы приложения.