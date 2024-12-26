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Приложение «Арсенал услуг» могут удалить из Google Play

Приложение «Арсенал услуг» могут удалить из Google Play

Как не пропустить важные обновления.

С 16 января 2025 года приложение может быть недоступно в Google Play из-за требований платформы о предоставлении персональных данных, которые не могут раскрывать госучреждения.

Обновить приложение в случае удаления из Google Play можно следующим образом — скачать и установить «Арсенал услуг» через альтернативные площадки:

  • RuStore,
  • APK-файл с официального сайта приложения

Для смартфонов на платформе IOS ничего не меняется. Скачать или обновить «Арсенал услуг» все также можно через App Store.

Ближайшее обновление «Арсенала услуг» ожидается в начале 2025 года. В новой версии исправлены баги и добавлены новые функции.

Главные нововведения:

  • Возможность прикреплять несколько скриншотов в форме «Помощь и поддержка».
  • Копирование ссылок в домашних заданиях в «Электронном дневнике».
  • Просмотр фото от исполнителя и заявителя, возможность скопировать текст обращения в сервисе «Решить проблему».
  • Отображение номера талона в разделе «Мои документы».
  • Пуш-уведомления о чрезвычайных ситуациях от МЧС.

Исправления и улучшения:

  • Корректное отображение оценок в «Электронном дневнике» при переключении между аккаунтами.
  • Добавлены предупреждения об удалении привязанного пользователя в «Доктор71».
  • Улучшена стабильность работы приложения.

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