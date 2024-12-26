Редкая серая цапля осталась зимовать в заповеднике на границе Тульской области

На границе Тульской и Калужской областей заметили редкую и очень красивую цаплю. Она попала в фотоловушку на территории заповедника «Калужские засеки».
Большинство цапель к началу зимы уже добираются до своих зимовок, расположенных в широкой полосе от юга Германии, Кубани и Ставрополья до Африки.
«Что заставило эту молодую птицу остаться зимовать на маленькой лесной речке Большая Чечера — сказать трудно. Травма? Болезнь? Неведомые нам особенности поведения? Остается только пожелать этой цапле благополучно дожить до весны!» — отметили сотрудники заповедника.