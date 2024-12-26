  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Редкая серая цапля осталась зимовать в заповеднике на границе Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Редкая серая цапля осталась зимовать в заповеднике на границе Тульской области
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

Редкая серая цапля осталась зимовать в заповеднике на границе Тульской области

К слову, птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости, обозначающей «вероятно исчезнувший» вид.

На границе Тульской и Калужской областей заметили редкую и очень красивую цаплю. Она попала в фотоловушку на территории заповедника «Калужские засеки». 

Большинство цапель к началу зимы уже добираются до своих зимовок, расположенных в широкой полосе от юга Германии, Кубани и Ставрополья до Африки.

В последние десятилетия глобальные климатические изменения привели к тому, что одиночные серые цапли встречаются зимой и гораздо севернее, в Московской области. Но здесь эти встречи приурочены к незамерзающим участкам русла р. Москвы и водосливам на прудах некоторых подмосковных рыбхозов: там, где участки открытой воды сохранятся на протяжении всего морозного периода.
 

«Что заставило эту молодую птицу остаться зимовать на маленькой лесной речке Большая Чечера — сказать трудно. Травма? Болезнь? Неведомые нам особенности поведения? Остается только пожелать этой цапле благополучно дожить до весны!» — отметили сотрудники заповедника. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:31 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
заповедниккалужские засекисерая цапля

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что случилось: в Туле приземлился самолет
Что случилось: в Туле приземлился самолет
Приложение «Арсенал услуг» могут удалить из Google Play
Приложение «Арсенал услуг» могут удалить из Google Play
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.