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Тульская область – один из лидеров страны по уровню газификации
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область – один из лидеров страны по уровню газификации

Губернатор Дмитрий Миляев провел заседание штаба по обеспечению и развитию газоснабжения и газификации региона.

Дмитрий Вячеславович отметил, что почти за 20 лет реализации программы газификации в регионе газ подведён более чем 17 тысяч домовладений. Это сделало Тульскую область одним из лидеров среди регионов России по уровню газификации.

Министр строительства Павел Мусиенко доложил, что в рамках Программы газификации 2021-2025 предусмотрено строительство 239 межпоселковых газопроводов протяженностью 651,1 км и 362 внутрипоселковых распределительных сетей протяженностью 680,72 км. В реализации программы участвуют 23 муниципалитета.

Другой значимый аспект газификации — подключение домовладений к приему газа. Здесь основную работу должны провести Веневский, Воловский, Дубенский, Киреевский и Щекинский районы.

В рамках догазификации с жителями Тульской области заключено порядка 13 500 договоров. Исполнено более 9500 из них, газ уже поступает в почти 5000 домовладений.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что с 2023 года дополнительно догазифицируются медицинские и образовательные учреждения. За два года догазифицируют 7 объектов, в планах на 2025-й — 11 социальных учреждений. Дмитрий Миляев поручил профильным министрам совместно с газораспределительными организациями синхронизировать сроки выполнения работ.

Для льготных категорий граждан предусмотрена единовременная выплата на догазификацию в размере 120 тысяч рублей. Участникам СВО и членам их семей затраты на подведение газа компенсируются полностью. С начала реализации программы догазификации выплачено 459 субсидий на сумму более 52 млн рублей.

Губернатор поручил до 1 марта 2025 года проанализировать планы-графики догазификации поадресно, чтобы точечно выявить неучтенных льготников, оценить достаточность размера возмещения затрат гражданам в рамках догазификации и представить предложения по этому вопросу.

Главам администраций было поручено активнее проводить разъяснительную работу с жителями, а Олегу Дючкову — взять эту работу на контроль. Руководителям газораспределительных организаций региона губернатор предложил рассмотреть возможность заключения договора на техническое обслуживание и газоснабжение в режиме «единого окна» в личном кабинете на сайтах организаций.

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