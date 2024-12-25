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В этом году почти 400 тульских сирот получили собственное жильё
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году почти 400 тульских сирот получили собственное жильё

Торжественная церемония передачи ключей состоялась 25 декабря. Их молодым тулякам вручил зам. председателя правительства региона Дмитрий Марков.

320 детей-сирот получат квартиры, 78 — реализуют жилищный сертификат. Среди получателей квартир 17 участников СВО. Для них приобретаются квартиры в новостройках или на вторичном рынке в благоустроенных микрорайонах с развитой инфраструктурой в Туле, Алексине, Богородицке, Донском, Кимовске, Киреевске, Новомосковске, Узловой и Щекино.

— Свой дом — это основа будущей стабильной жизни и крепкой семьи. Желаю всем ребятам, которые сегодня получили ключи от квартир, чтобы ваш дом был уютным и гостеприимным. Поздравляю вас с новосельем и наступающим Новым годом! — сказал Дмитрий Марков.

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Новое жилье сдается с чистовой отделкой, установленными плитами и сантехникой. Кроме того, строятся новые дома для детей-сирот в поселках Плеханово и Барсуки. Будут рассматриваться и новые площадки для возведения жилья.

Нуждающихся в жилье сопровождают специалисты областного минтруда: на всех этапах организована помощь в юридических и имущественных вопросах. Подробную консультацию о региональных мерах поддержки разных категорий граждан можно получить на горячей линии 129.

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